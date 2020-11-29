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Следком по Башкирии выясняет обстоятельства гибели сотрудника МЧС на охоте

Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности
Анастасия КУЗНЕЦОВААнастасия КУЗНЕЦОВА
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Следователи уже осмотрели место, где произошел несчастный случай, сейчас ведется допрос очевидцев

Следователи уже осмотрели место, где произошел несчастный случай, сейчас ведется допрос очевидцев

Фото: Рустем АХУНОВ

По факту гибели сотрудника МЧС по Башкирии на охоте возбудили уголовное дело. Как сообщает региональный Следком, 62-летний бизнесмен из Куюргазинского района подозревается в причинении смерти по неосторожности - ч. 1 ст. 109 УК РФ.

Трагедия, напомним, случилась 27 ноября близ деревни Красный восток. По данным ведомства, пятеро мужчин, включая подозреваемого и погибшего, охотились в местной лесопосадке. Когда мимо них метнулся лось, местный житель стал стрелять и одна из пуль попала в грудь 39-летнему замначальника отдела МЧС по Уфе. Остальные кинулись к нему, положили мужчину в автомобиль и повезли в больницу. К сожалению, врачи уже были бессильны чем-то помочь.

На данный момент следователи осмотрели место, где произошел несчастный случай, сейчас они ведут допрос предполагаемого виновника и очевидцев.

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорится в сообщении ведомства.

ЧП