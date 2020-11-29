На Башкирию обрушится ледяной дождь

Жителям Башкирии советуют быть осторожнее Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жителей Башкирии предупреждают о неприятных погодных явлениях. По данным синоптиков, в регионе ожидается ледяной дождь, замерзающая морось и гололед. Особенно осторожными следует быть водителям.

В ближайшие сутки, с 20 часов 29 ноября и до аналогичного времени 30 ноября прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью выпадет снег и будет довольно морозно: по востоку до -17...-22 градусов. Утром ожидается туман и -4...-9 градусов ниже нуля.

Напомним, что к 1 декабря в регионе похолодает еще сильнее.