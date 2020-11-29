В первый день зимы в Башкирии ударят морозы

Днем в первую неделю декабря ожидаются до -14 градусов мороза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Зима в Башкирии заявит о себе в первый же день. Как сообщается в прогнозе Башгидрометцентра, температура в последние дни осени в республике будет колебаться в пределах -4…-9 градусов, а уже 1 декабря она начнет снижаться. Днем ожидаются до -14 градусов мороза, а ночью столбик термометра опустится до -17 градусов. В отдельных районах Башкирии похолодает и до -22 градусов Цельсия.

Напомним, по версии синоптиков, первая неделя декабря будет бесснежной и солнечной с температурой днем около -15 градусов, дальше вероятны осадки и потепление, а потом очередная неделя морозов.