Число заболевших коронавирусом в Башкирии превысило 14 тысяч человек

За сутки зарегистрировано 139 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Башкирии представил данные о заболеваемости на 29 ноября. За сутки зарегистрировано 139 новых случаев заражения. Общее число заболевших в республике преодолело очередной тысячный порог и составляет 14 126 случаев.

Сообщается, что от коронавируса вылечились еще 26 человек, общее число переболевших составляет 11 890 человек.

Зафиксирована очередная смерть от covid-19, это уже 81-я по счету жертва коронавируса. Возраст погибшего пока неизвестен, как и то, имелись ли у него сопутствующие заболевания.