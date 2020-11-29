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Житель Башкирии устроил дебош на автовокзале и напал на полицейского

Агрессивное поведение привело буяна в отдел полиции
Анастасия КУЗНЕЦОВААнастасия КУЗНЕЦОВА
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Мужчина агрессивно вел себя, бранился и пытался сломать окно кассы

Мужчина агрессивно вел себя, бранился и пытался сломать окно кассы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У работников автовокзала в Учалинском районе Башкирии выдался непростой день. Один из пассажиров, приехавший накануне из соседнего региона, вдруг разбушевался. Мужчина проявлял агрессию к окружающим, нецензурно бранился и пытался сломать окно кассы. Сотрудникам автовокзала пришлось вызвать полицию, чтобы угомонить буяна.

В МВД по Башкирии рассказали, что полицейские собирались пообщаться с дебоширом возле служебного авто, но пока они шли к машине, тот ударил одного из полицейских по голове. Мужчину сразу задержали и отвезли в отдел полиции.

Теперь ему грозит ответственность по статье 318 УК РФ - Применение насилия в отношении представителя власти, наказание по которой - вплоть до лишения свободы на 5 лет.

Криминал