Житель Башкирии устроил дебош на автовокзале и напал на полицейского

Мужчина агрессивно вел себя, бранился и пытался сломать окно кассы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У работников автовокзала в Учалинском районе Башкирии выдался непростой день. Один из пассажиров, приехавший накануне из соседнего региона, вдруг разбушевался. Мужчина проявлял агрессию к окружающим, нецензурно бранился и пытался сломать окно кассы. Сотрудникам автовокзала пришлось вызвать полицию, чтобы угомонить буяна.

В МВД по Башкирии рассказали, что полицейские собирались пообщаться с дебоширом возле служебного авто, но пока они шли к машине, тот ударил одного из полицейских по голове. Мужчину сразу задержали и отвезли в отдел полиции.

Теперь ему грозит ответственность по статье 318 УК РФ - Применение насилия в отношении представителя власти, наказание по которой - вплоть до лишения свободы на 5 лет.