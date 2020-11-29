Жителей Башкирии предупреждают об очередных мошенниках

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Жители Башкирии в очередной раз столкнулись с мошенниками. Жалобу на действия аферистов опубликовала в соцсетях жительница Иглино. По ее словам, те пришли к ее бабушке и уговаривали ее установить дома пожарный извещатель, дабы избежать штрафов.

- Чуть ли не угрожают приобрести всё это оборудование у них за 5000 рублей. И это ещё якобы по льготе: пенсионерам, многодетным и т.д. Без льготы один огнетушитель, два датчика на батарейках предлагают за 14000 рублей, - возмущается женщина.

Жители села в комментариях признались, что такие гости заходили и к ним.

Напомним, если некие люди предлагают выполнить платные работы по обеспечению пожарной безопасности в доме, представляясь сотрудниками противопожарного ведомства, это мошенники. Настоящие пожарные не оказывают платные услуги населению и организациям. Также имейте в виду, что рыночная цена дымового пожарного извещателя - от 200 рублей.