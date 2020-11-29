В Башкирии жестоко расправились с мужчиной, который хвастался секс-похождениями Фото: Артем КИЛЬКИН

Житель Башкирии поплатился жизнью за рассказ о своих интимных отношениях. Преступление было совершено в Баймакском районе в 2019 году, но убийце вынесли приговор лишь недавно - 6 лет и 2 месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

Тем роковым вечером жертва вместе с приятелями устроили посиделки возле местной мечети. После пары рюмок мужчина решил пошутить и рассказал присутствующим, что якобы вступал в интимную близость с их общей знакомой. Та находилась здесь же и подтвердила его слова. Вот только один из гостей шутки не оценил. Он отвесил женщине пощечину, после чего та, возмущенная, ушла домой.

Они с "ловеласом" остались вдвоем и решили выяснить отношения по-мужски - кулаками. В какой-то момент шутник получил удар в грудь и упал, ударившись головой о груду кирпичей. Его оппонент решил бросить его в таком состоянии и ушел, однако мысль о том, что он, возможно, оставил человека умирать, не давала ему покоя.

Ближе к полуночи мужчина пошел на место драки, чтобы проверить, что с приятелем. Того возле мечети не оказалось. Тогда мужчина отправился к ближайшему колодцу попить воды и в свете фонарика заметил лежащего ничком возле него собутыльника - тот был мертв. Осознавая, что ему грозит срок за убийство, мужчина закинул труп на плечо и отнес в лес, а на следующий день уехал в другой населенный пункт. Однако был задержан полицией и привлечен к суду.