В Уфе на продажу выставили часть известного торгового центра

Фото: prostorufa.ru

Часть торгового центра "Простор" в Сипайлово выставили на продажу через Avito. Помещение площадью 2517 кв.м. на третьем этаже продается за 99 млн рублей. Судя по схеме торгового центра, речь идет о части здания, где в данный момент располагается кинотеатр.

В объявлении сообщается, что в торговом центре есть якорные арендаторы и все его помещения сданы в аренду. Отмечается, что он расположен в густонаселенном районе, где высокий автомобильный и пешеходный трафик.

Как ранее сообщала "КП-Уфа", во время пандемии коронавируса кинотеатры закрылись одними из первых. Они не работали несколько месяцев и лишь в минувшем сентябре им разрешили вновь открыться, но с рядом ограничений.