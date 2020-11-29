Молодой уфимец на камеру допытывает девушек каверзными вопросами на тему интима

Фото: Youtube, Am1GoTV

Житель Уфы устроил нескромный соцопрос в торговых центрах башкирской столицы. Молодой человек подходил к посетительницам и сотрудницам ТЦ и интересовался, какая поза в сексе у них любимая. Ролик, смонтированный из их ответов, уфимец выложил на своем Youtube-канале Am1GoTV.

Большинство девушек на видео после секундного замешательства откровенно рассказывают о своих предпочтениях, некоторые отвечают уклончиво, что такой позы нет или им нравится разнообразие. Есть и те, кто отказались поделиться деталями своей интимной жизни.

Стоит отметить, что уфимец уже не первый раз смущает девушек подобными опросами. Большинство роликов на его канале посвящены беседам с представительницами прекрасного пола на тему секса.

А как вы отнеслись бы к таким вопросам от незнакомца?