«Хорошо сработали»: в Башкирии пьяный водитель похвалил догнавших его сотрудников ДПС

Скриншот из репортажа БСТ

Подозрительное авто с заклеенными номерами приметили вечером 27 ноября сотрудники ДПС в Туймазах. Водителя попросили прижаться к обочине, но тот не отреагировал, тогда экипаж рванул в погоню. Скрыться лихачу не удалось, машину остановили в одном из дворов.

Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, за рулем находился 34-летний местный житель. Правоохранителям сразу стало ясно, почему он не затормозил по первому требованию: горожанин был пьян. Он вел себя агрессивно, но в отделе полиции успокоился и даже признал, что полиция поступила правильно.

- Наши сотрудники молодцы, сработали хорошо, в итоге меня поймали, - заявил мужчина.

По его словам, в тот вечер он выпил водки и поехал домой, а приметив полицейских, испугался.

- Нажал на газ, думал убегу. Ребята, не совершайте моих ошибок, не думайте, что останетесь безнаказанными, - обратился задержанный к другим водителям.

Известно, что мужчине дали 15 суток ареста.