Радий Хабиров поздравил жительниц Башкирии с Днем матери

Фото: vk.com/radiyhabirov

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жительниц республики с Днем матери. Обращение появилось сегодня, 29 ноября, на сайте главы региона.

В своем поздравлении Радий Хабиров отметил, что власти продолжат уделять особое внимание охране материнства и детства, а также строить необходимые соцобъекты: детские сады и школы, больницы и поликлиники.

- Сегодня в Башкортостане семьи с детьми получают более 30 видов пособий и мер социальной поддержки. Открываются новые возможности для реализации женских инициатив, создаются новые стимулы для демографического роста, - подчеркнул в своем поздравлении Хабиров.

Он пожелал мамам Башкирии крепкого здоровья, любви и взаимопонимания в семьях.

- Мы вместе создаём доброжелательную и комфортную для мам и детей среду, работаем для того, чтобы весь Башкортостан стал территорией женского, материнского счастья, - заверил Хабиров.