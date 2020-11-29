Пара отправилась из Уфы во Владивосток необычным способом

Фото: instagram.com/galinakaragal

Семейная пара из Башкирии, устав от однообразных рабочих будней, решила устроить себе приключение. Рустем и Галина Ахметовы поставили перед собой цель - переехать во Владивосток, но способ передвижения выбрали весьма оригинальный. Супруги приобрели английский дом на колесах, поколдовали над ним, дабы приспособить к российским морозам, и отправились в путь со своим верным мастифом Собаем.

- Пять лет мы прожили в Башкирии. До этого в 2013 году я прилетел на свадьбу к другу в Таиланд и за день до торжества мы познакомились с Галиной, - рассказал каналу LIVE Биробиджан Рустем.

Во Владивосток супруги решили рвануть не случайно: Галина родилась в Приморском крае. Там они хотят открыть свое дело и купить уже настоящий дом. Пока же семейной паре приходится ютиться в прицепе и обедать в придорожных кафе.

- Сейчас питаемся общепитом, потому что уже холодно и мы двигаемся быстро, но когда мы стоим по 2-3 дня, стараемся готовить сами, - рассказывает Галина.

Аварийных ситуаций, по словам путешественников, им пока посчастливилось избежать, только однажды случилась блокировка тормозов. Судя по последним "сториз" в Инстаграм, супруги уже проехали Хабаровск и приближаются к конечной точке своего маршрута.