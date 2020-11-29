Цены на проезд в электротранспорте Уфы решили не повышать

Фото: instagram.com/muet_ufa

Цены на проезд в трамваях и троллейбусах Уфы не повысят ради восстановления платежеспособности МУЭТа. Такое решение приняли кредиторы предприятия. По данным РБК-Уфа, они также отказались снижать зарплату работникам и отменять льготы.

Более того, кредиторы готовятся подать ходатайство в Арбитражный суд о прекращении внешнего управления предприятием и переходе к конкурсному производству - заключительной процедуре банкротства, которая предполагает погашение задолженностей перед кредиторами.

Напомним, долги МУЭТа оцениваются в более чем 600 млн рублей. Издание отмечает, что чистый убыток предприятия-должника за прошлый год составил 48 млн рублей, тогда как выручка выросла на 8% и составила 333,5 млн рублей.