«Убью, убью»: житель Башкирии жестоко расправился с другом после игры в карты

Кровавая драма разыгралась из-за простой игры в карты

Недавно в Башкирии вынесли приговор мужчине, который убил своего товарища после игры в карты. Злоумышленник получил семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ЧП произошло в селе Верхнеяркеево Илишевского района. Расправился он с другом довольно жестоко – нанес не менее пяти ударов ножом в область шеи, два в грудную клетку и еще несколько по всем другим частям тела. После всего этого мужчина еще и перерезал горло своему оппоненту.

В тот вечер осужденный пришел к двоим своим товарищам в баню и захватил бутылку водки. Все бы ничего – друзья распивали алкоголь, играли в карты, но в ходе игры между убитым и осужденным произошел конфликт из-за того, осужденный сказал погибшему, что тот не умеет играть в карты, постоянно проигрывает.

Тогда убитый схватил нож и стал кидаться на товарищей со словами: «Убью, убью!». Осужденный вспылил, отобрал у него нож и стал бить им своего оппонента. Поняв, что тот не подает признаков жизни, вышел из бани вместе с другим собутыльником и позвонил в скорую.

На суде он сказал, что не помнит, зачем и по каким частям дела ударял ножом товарища. Свою вину он так и не признал, ссылаясь на то, что он защищался от буйного собутыльника.