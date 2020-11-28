Каким будет декабрь 2020 года в Башкирии

Декабрь обещает быть малоснежным

Холодный, бесснежный, в меру солнечный – вот как можно охарактеризовать декабрь 2020 года, если верить предварительному прогнозу синоптиков.

Первый месяц зимы не преподнесет природных аномалий. По данным сервиса Gismeteo.ru, первая неделя декабря будет абсолютно бесснежной. Погода будет держаться солнечная, днем температура воздуха составит в среднем -15 градусов, а ночью будет холодать до -20 градусов.

Во вторую неделю месяца осадки все же выпадут и немного потеплеет. С 9 декабря по 16-ое каждый день будет идти снег. Столбики термометра в этот промежуток месяца днем покажут в среднем -7 градусов, а ночью -11.

После снежной недели снова похолодает – последние две недели месяца ожидается -20 градусов днем и -22, -24 ночью.

Какой будет новогодняя ночь, пока неизвестно. Синоптики не торопятся с прогнозами.