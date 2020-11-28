«Хан лаял вслед, звал»: в Башкирии просят спасти алабая, которого бросили после развода

Сейчас Хану нужен новый дом, хотя бы временный.

В Учалах неравнодушные жители просят спасти алабая, которого предали. Супруги-хозяева развелись, а пес стал не нужен.

-Жил 8 лет в доме, служил верой и правдой и пришелся не ко двору. Не собираюсь искать оправдания хозяевам, потому что их нет! Мужик, как прежде живет в доме, но собаку он выставил со двора! Поставил вот такую конуру практически без пола и оставил в безлюдном месте. Хан (так зовут беднягу) сегодня ушел оттуда с цепью и пошел домой, но был снова притащен и пристегнут хозяином на новом безлюдном месте жительства! Даже не покормил, собака была жутко голодная! Пристегнул и ушел, не оборачиваясь. Хан лаял вслед, звал, но человек кремень- выкинул, так выкинул, - рассказали грустную историю пса волонтеры.

Сейчас Хану нужен новый дом, хотя бы временный. Собаке уже восемь лет, и она малоактивна. Животному сейчас требуется только тепло и сытная еда.

Если вы мечтали о таком верном и мужественном друге, то Хан – для вас.

Можно обратиться к волонтерам по телефону 8 965 932 0774, если вы хотите помочь Хану или забрать себе.