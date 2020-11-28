«Спрятал тело в кустах, выбросил кровавые чехлы»: в СК Башкирии рассказали подробности убийства пропавшей женщины

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления.

В следственном комитете Башкирии рассказали подробности убийства 42-летней Альфии Д., которая числилась без вести пропавшей с 18 ноября 2020 года. В СК подтвердили – с несчастной действительно расправился сожитель.

После того, как автомобиль Альфии нашли в Верхнеуральске, его отправили на экспертизу. Следователи-криминалисты совместно с полицейскими тщательно осмотрели его и нашли следы крови. Также они обратили внимание, что на передних сиденьях нет чехлов.

Профессионалы восстановили маршрут убитой – оказывается, последний, кто контактировал с пропавшей, был ее бывший сожитель. Его удалось задержать в Екатеринбурге, и он сознался в убийстве.

Выяснилось, что 19 ноября 2020 года бывшие сожители поехали на автомобиле потерпевшей в Челябинскую область. На следующей день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в автомобиле в одном из садовых товариществ Магнитогорска они поссорились. Подозреваемый вспылил и ударил ее ножом в грудь, та скончалась на месте.

Чтобы скрыть следы, он спрятал ее тело в кустах, выбросил запачканные кровью чехлы и направился в Верхнеуральск, где бросил машину. Как пояснили в МВД, мужчина был неоднократно судим, в том числе за убийство и кражу.

Он дал признательные показания

Сейчас с ним проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

МВД республики и следователи продолжают оперативное сопровождение мероприятий по установлению обстоятельств преступления. Напомним, что об исчезновении Альфии стало известно 18 ноября. В полицию обратился ее сын. Была информация, что женщина села в автомобиль и уехала в неизвестном направлении, а потом перестала выходить на связь.