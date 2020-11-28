И вновь забивают бывшие: «Салават Юлаев» дома проиграл питерскому СКА Фото: Рустем АХУНОВ

«Салават Юлаев» обыгрывал СКА со счетом 2:0 в первом периоде, но уступил в серии буллитов.

Игрой против соперников из Санкт-Петербурга «Салават Юлаев» завершал домашнюю серию игр. Началось у уфимской команды в сегодняшней встрече все хорошо. Уже на третьей минуте матча успешно сыграло первое звено «Салавата Юлаева» - шайбу с передачи Хартикайнена забросил Гранлунд. Через 15 минут голом отличился главный проспект уфимской команды Родион Амиров.

Во втором и третьем периодах гости отыграли эти две шайбы. Примечательно, что, как и в прошлом матче против питерских армейцев, ворота «Салавата» поразили бывшие игроки – Антон Бурдасов и Йоонас Кемппайнен. В итоге игра перешла в овертайм, а после в серию буллитов. Там сильнее оказалась питерская команда.

Примечательно, что похожим был и сценарий прошлого выездного матча уфимской команды и СКА. Там щайбами в ворота Юхи Метсолы отметились Антон Бурдасов и Владимир Ткачев.