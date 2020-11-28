Житель Башкирии лишился 70 тысяч рублей, пытаясь вызвать жрицу любви

Таким образом, мужчина лишился 62 500 рублей при зарплате в 70 000 рублей и остался без ночи любви.

В Москве рабочий из Башкирии отдал всю зарплату мошенникам, пытаясь снять проститутку. Об этом сообщает Mash.

Оказалось, что 22-летний парень, получив зарплату, решил снять проститутку, чтобы расслабиться. Он поискал ее в интернете и нашел один вариант – заплатить нужно было 2500 рублей за два часа. Молодой человек приехал на указанную улицу и попытался попасть в квартиру. Только номер квартиры дама решила сказать только после полной оплаты. Рабочий переводит денег, а путана просит еще – для подстраховки. Тот переводит еще 8 тысяч, потом еще и еще, дама выманивала их под разными предлогами: то платежи компьютер не видит, то программа подвисла.

Таким образом, мужчина лишился 62 500 рублей при зарплате в 70 000 рублей и остался без ночи любви. Он просто попался на уловки мошенников.