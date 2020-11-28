Еще 135 человек заболели коронавирусом в Башкирии, один погиб

Всего от коронавируса вылечились 11864 человека, в том числе 77 выздоровели за минувшие сутки.

В Башкирии еще 135 человек заразились коронавирусом, теперь общее количество зараженных составило 13 987. Свежими данными поделились в пресс-службе главы республики.

Всего от коронавируса вылечились 11864 человека, в том числе 77 выздоровели за минувшие сутки.

К сожалению, скончался еще один пациент, и количество погибших составило 80 человек. Ранее Минздрав Башкирии рассекретил личности двоих последних погибших – ими оказались 72-летняя уфимка и 83-летний уфимец. Оба умерших имели сопутствующие заболевания.