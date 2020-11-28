Минздрав рассекретил личности еще двоих умерших от коронавируса в Башкирии

На сегодняшний день для пожилых людей действует режим самоизоляции

В Минздраве Башкирии рассказали о последних скончавшихся от коронавируса. Ими оказались пенсионеры с сопутствующими заболеваниями. Однако основной причиной их смерти стал именно ковид.

27 ноября умерла 72-летняя уфимка – несчастная страдала ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, ожирением 2 степени.

28 ноября скончался от ковида 83-летний уфимец. Он тоже страдал от ишемической болезни сердца, перенес острый инфаркт миокарда, также у него диагностированы бронхоэктазы нижней доли правого легкого, эмфизема легких.

Напомним, что на сегодняшний день для пожилых людей действует режим самоизоляции. Люди старше 65 лет должны оставаться дома, выходить за покупками и на прогулки можно только с 11 утра до 13 часов дня.