В Башкирии водителей предупредили о неблагоприятной погоде

Дорожные службы призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД.

Водителей Башкирии предупреждают об ухудшении погодных условий. В некоторых районах республики 29 ноября выпадет небольшой снег, по югу до умеренного.

На отдельных участках дорог ожидается гололедица, ночью и утром туман, ухудшение видимости до 500 метров и менее.

Дорожные службы призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД.

В случае чего можно обратиться за помощью по телефону экстренных служб – 112 или в круглосуточную диспетчерскую Управления дорожного хозяйства Башкирии, 8-927-955-11-00.