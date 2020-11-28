Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Авто

В Башкирии водителей предупредили о неблагоприятной погоде

На дорогах ухудшится видимость и ожидается туман
Эльвина АПАРИНА
КомментироватьОставить комментарий
Дорожные службы призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД.

Дорожные службы призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД.

Водителей Башкирии предупреждают об ухудшении погодных условий. В некоторых районах республики 29 ноября выпадет небольшой снег, по югу до умеренного.

На отдельных участках дорог ожидается гололедица, ночью и утром туман, ухудшение видимости до 500 метров и менее.

Дорожные службы призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД.

В случае чего можно обратиться за помощью по телефону экстренных служб – 112 или в круглосуточную диспетчерскую Управления дорожного хозяйства Башкирии, 8-927-955-11-00.

Автомобильные новости Уфы и Башкирии