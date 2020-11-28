Пропавшая на личном автомобиле женщина в Башкирии найдена мертвой

У Альфии остались супруг и дети.

В Башкирии прекратили поиски 42-летней Альфии Даутовой – женщина найдена мертвой. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт», которые занимались поисками женщины. Что именно случилось с Альфией, не уточняется.

Напомним, что она пропала 18 ноября – села в свой автомобиль «Рено» и уехала в неизвестном направлении из села Абзаково. Через несколько дней иномарку нашли в Верхнеуральске Челябинской области. Там же, недалеко от него, в лесу, вели поиски Альфии, сообщила ее сестра Эльмира.

К сожалению, поиски завершились трагически. У Альфии остались супруг и дети.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшей.