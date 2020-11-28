«Вилкой в глаз»: в Башкирии женщина напала на своего супруга на почве ревности

У подозреваемой растет шестилетний ребенок, поэтому принято решение оставить ее под домашним арестом.

В Салаватском районе Башкирии в деревне Саргамыш накануне 27 ноября повздорили супруги. Как сообщили в МВД по РБ, они вместе распивали алкогольные напитки, между ними произошла ссора, которая потом переросла в драку.

Во время нее 29-летняя женщина схватила вилку и ударила ей своего супруга в глаз. 37-летний мужчина получил серьезное ранение глаза, его доставили в Центральную районную больницу

- Подозреваемая призналась, что сильно разозлилась в ходе конфликта на почве ревности. Сейчас 29-летняя подозреваемая, задержана. В содеянном она созналась и дала показания, - отметили в пресс-службе.

У подозреваемой растет шестилетний ребенок, поэтому принято решение оставить ее под домашним арестом.