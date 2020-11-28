Радий Хабиров сообщил о строительстве новой дороги в Башкирии

Глава отметил, что строители немного задерживают по срокам, но дорога обязательно будет готова к 2022 году, «как и обещали нашим жителям».

Радий Хабиров в субботу утром 28 ноября у себя на странице в соцсети сообщил о строительстве новой дороги. К своему посту он также прикрепил видео – сейчас глава находится в Караидельском районе. Здесь он проинспектировал строительство дороги «Бирск - Тастуба - Сатка».

- Места здесь - аж дух захватывает. Красивые и вместе с тем сложные для строительства. Эта дорога очень нужна, она будет еще одной, дополнительной транспортной артерией для нашей республики, очень нужной, - сказал Хабиров.

Глава отметил, что строители немного задерживают по срокам, но дорога обязательно будет готова к 2022 году, «как и обещали нашим жителям».