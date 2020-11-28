В Уфе проходят сельскохозяйственные ярмарки

Ярмарки открываются в 10 утра и закрываются в 16 часов.

В столице Башкирии проходят сельскохозяйственные ярмарки. 28 и 29 ноября горожан ждут семь точек, где можно купить качественные продукты. Ярмарки открываются в 10 утра и закрываются в 16 часов.

Сегодня ярмарки пройдут по следующим адресам:

- на участке автодороги по улице Правды рядом с домом 25а, в Демском районе;

- на площадке, расположенной на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей в Калининском районе;

- на площадке по улице Рабкоров, рядом с домами №3,5,7, в Кировском районе;

- на площадке возле ТК «Апрель» по улице Ахметова, д.311, в Ленинском районе;

- на площади перед Дворцом спорта, улица Р.Зорге, 41, в Октябрьском районе;

- на площади имени С. Орджоникидзе по улице Первомайская,14, в Орджоникидзевском районе;

- на площади перед Дворцом молодежи по улице 50 лет Октября, 21, в Советском районе.

Завтра, в воскресенье, 29 ноября:

- на площадке по улице Рабкоров, рядом с домами №3,5,7, в Кировском районе;

- на участке автодороги по улице Правды рядом с домом 25а, в Демском районе;

- на площадке, расположенной на пересечении улиц Интернациональной и Машиностроителей в Калининском районе;

- на площади перед Дворцом спорта, улица Р.Зорге, 41, в Октябрьском районе;

- на площади перед Дворцом молодежи по улице 50 лет Октября, 21, в Советском районе.