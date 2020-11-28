34-летний мужчина в Башкирии погиб в жестком ДТП с КамАЗом

От удара обе машины оказались в кювете

28 ноября после нолуночи в Краснокамском районе Башкирии на 55 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск произошла лобовая смертельная авария.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, здесь столкнулись «Форд Фокус», которым управлял 34-летний местный житель, и встречный грузовик КамАЗ, за рулем которого был 30-летний житель Нефтекамска.

Также в сети появилось видео момента столкновения. На нем видно, как иномарка вылетает на встречную полосу и таранит большегруз. От удара и КамАЗа, и легковушка оказываются в кювете. Водитель иномарки с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, но скончался, не приходя в сознание.