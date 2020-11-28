В Уфе скончался известный журналист Сергей Спатар

Спатар отдал немало сил работе в подразделениях по связям с общественностью различных правоохранительных органов.

В столице Башкирии на 60-м году жизни скончался ветеран пресс-службы МВД по РБ Сергей Спатар. Он был талантливым и известным журналистом, автором многих книг, очерков и статей. Несколько десятилетий Спатар посвятил работе со СМИ, стал основателем пресс-службы МВД.

Как рассказывают о нем коллеги, Спатар отдал немало сил работе в подразделениях по связям с общественностью различных правоохранительных органов.

- Его знали и ценили многие поколения журналистов, корреспондентов телевидения и радио, и, в первую очередь, за верность избранному делу, принципиальность, честность, и не маловажные в его работе качества - общительность, верность мужскую дружбе и обыкновенный человеческий юмор, - отметили в пресс-службе МВД и выразили соболезнования.