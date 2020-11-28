Алчные индивиды: в Башкирии вандалы испортили новое место отдыха

Они целенаправленно проехали по газону, по велодорожке и заехали на машинах на пешеходную зону, выложенную брусчаткой.

Владимир Куликов мэр Стерлитамака в соцсетях рассказал о вандализме, который был замечен накануне на набережной реки Стерля. Совсем недавно тут закончили рекострукцию: освещение, пешеходные и велосипедные дорожки, скамейки, клумбы, игровые площадки.

- Делалось это не на один год, а чтобы и наши дети могли также гулять по красивой набережной, спустя много лет, - говорит Куликовой.

Однако ночью туда прямо на машине заехала молодежь. Они целенаправленно проехали по газону, по велодорожке и заехали на машинах на пешеходную зону, выложенную брусчаткой.

- Видео имеется, молодые люди (по крайней мере те, что были за рулем) совершеннолетние, поэтому сотрудникам полиции будет не трудно привлечь их к ответственности, - говорит Куликов.

Он отметил, что бережное отношение горожан к объектам города очень важно. Напомним, что ранее Куликов высказался в сторону студентов, которые приезжают учиться в Стерлитамак из деревень. Мэр сказал, что это именно они портят парки и скверы.