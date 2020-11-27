Известно, какая погода в Башкирии будет в декабре

В Башкирии в декабре 2020 года температура воздуха будет выше нормы, передает «Башгидрометцентр» со ссылкой на Гидромет РФ. Температура воздуха составит в среднем -11,1 градусов.

Первая неделя декабря, по данным синоптиков, будет умеренно холодной, ниже -12 градусов температура не опустится. Исключение составит только один день – 3 декабря, когда воздух охладится до -17 градусов. Никаких осадков в этот период не ожидается, в сообщении сказано, что вероятность прогноза составляет 67-69%.

В ближайшие два дня ожидается небольшой снег и ветер. Максимально температура может опуститься грядущей ночью до -20 градусов, днем самое большее будет завтра: -13 градусов.