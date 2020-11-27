В ХМАО житель Башкирии зарезал хозяина квартиры и сжег его тело

Убийца пытался замести следы преступления

В городе Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа житель Башкирии зарезал хозяина квартиры и сжег его тело. Следственный комитет возбудил против 40-летнего мужчины уголовное дело, сообщили коллеги из «КП-Югра».

Убийство произошло утром 22 ноября. Житель республики находился в квартире у малознакомого 61-летнего горожанина. Мужчины распивали алкоголь, и в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Когда хозяин жилища со скандалом принялся выгонять гостя, тот ударил его кухонным ножом в шею. От полученного ранения пожилой мужчина скончался.

После содеянного убийца решил замести следы: он накрыл труп спущенной резиновой лодкой и поджег ее. В результате пожара квартира почти полностью сгорела. Впрочем, от правосудия это преступника не спасло - его задержали сотрудники полиции. Сейчас он находится под стражей.