Роспотребнадзор Башкирии назвал города и районы с наибольшим числом случаев коронавируса

Меньше всего зараженных в Межгорье и Зилаирском районе

Роспотребнадзор представил статистику по количеству случаев коронавируса в городах и районах Башкирии по состоянию на 27 ноября 2020 года.

Больше всего зараженных COVID-19 было зарегистрировано в Уфе (5 159 всего; +27 за сутки). Следом идут Туймазинский (870; +9) и Белебеевский (725; +14) районы. В пятерку антирейтинга также вошли города Салават (607; +10) и Нефтекамск (551; 0). Наименьшее число инфицированных выявлено в Зилаирском районе (5) и Межгорье (3) – здесь ситуация не меняется на протяжении нескольких недель.

В Башкирии за все время пандемии подтвердилось 13 852 случая коронавируса, 11 787 человек выздоровело, 79 умерло.