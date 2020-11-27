В Уфе четвертый день ищут без вести пропавшего подростка

фото: "Лиза Алерт"

В Уфе без вести пропал 13-летний Егор Д.. О местонахождении подростка ничего неизвестно уже четвертый день – последний раз он выходил на связь 23 ноября. Ориентировку на юношу в соцсетях распространяют волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Они призвал добровольцев присоединиться к розыску Егора.

Приметы: рост – 165 см, худощавое телосложение, русые длинные волосы.

Был одет в белую куртку, черные трико с белой полосой и значком Puma, белые кроссовки и темно-фиолетовую шапку.

Всех, кто знает, где находится подросток, просят позвонить по одному из телефонов – 8 (800) 700-54-52 («Лиза Алерт») или 112.