«Салават Юлаев» может обменять лучшего снайпера прошлого сезона

«Салават Юлаев» готовится к обмену Никиты Сошникова в другой клуб.

Напомним, что по итогам прошлого сезона КХЛ Сошников стал лучшим снайпером «Салавата Юлаева». Так, в матче против СКА в феврале он забросил аж три шайбы, а в октябре 2019 вывел игру в овертайм, забросив шайбу в ворота «Ак Барса» за 6 секунд до конца встречи. За 58 матчей нападающий заработал 48 очков (27+21).

В 13 сезоне КХЛ дела у Сошникова в «Салавате» обстоят куда хуже. За 21 матч он заработал всего 17 очков (4+13). При этом форвард проводит на льду достаточное количество времени.

По информации «Чемпионата», руководство «Салавата Юлаева» в скором времени обменяет игрока и уже приступило к поискам подходящих вариантов. Журналист Алексей Шевченко утверждает, что «Никита Сошников не хочет оставаться в клубе» и «проблема исключительно в его роли на площадке».

27-летний Никита Сошинков начал играть за «Салават Юлаев» в сезоне 2019/2020. В уфимский клуб он пришел из фарм-клуба «St. Louis Blues».