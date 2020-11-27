Башкирская прокуратура заблокировала 25 сайтов с запрещенной в России информацией

25 сайтов были заблокированы по требованию прокуратуры

Прокуратура башкирского города Нефтекамска заблокировала 25 сайтов. На интернет-ресурсах размещалась информация, запрещенная к распространению в России. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

– Пользователям предлагалось приобрести приспособления для остановки счетчиков учета потребления энергоресурсов: газа, воды и электричества, – передали в прокуратуре.

Там отметили, что за хищение энергоресурсов предусмотрена административная и уголовная ответственность. Правоохранители передали в суд материалы проверки, после чего доступ к сайтам был заблокирован.