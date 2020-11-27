Минздрав Башкирии раскрыл личности двух новых жертв коронавируса

С начала пандемии от коронавируса в Башкирии скончались 79 жителей

Министерство здравоохранения Башкирии представило данные о двух новых жертвах коронавируса. Об их смерти стало известно накануне, 26 ноября.

По информации ведомства, от ковида скончались 70-летний житель Белебеевского района и 64-летняя уфимка. Оба страдали сопутствующими заболеваниями: мужчине был диагностирован бронхит и ишемическая болезнь сердца, а женщине – сахарный диабет второго типа, ангиопатия, нейропатия, гипертоническая болезнь и ожирение третьей степени.

Напомним, с начала пандемии коронавируса скончались 79 жителей Башкирии. Последняя смерть была зарегистрирована сегодня, 27 ноября. Информацию об этом случае Минздрав пока не дал.