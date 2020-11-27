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Общество

Башкирские пивоварни освобождены от налога на имущество

Соответствующий закон принял местный парламент
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пивоварни могут не платить налог на имущество до конца 2023 года

Пивоварни могут не платить налог на имущество до конца 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии пивоваренные заводы освобождены от уплаты налога на имущество до 31 декабря 2023 года. Соответствующий закон 26 ноября приняли депутаты регионального парламента.

Как отметил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, новая мера позволит поддержать как саму отрасль, так и смежные с ней направления – сельское хозяйство, производство стекла, алюминия и терефталевой кислоты.

– Еще одна задача закона – сохранение поступления акцизов. Акцизы от пива в полном объеме зачисляются в бюджет республики, и суммы значительны. В прошлом году от пивоваренной отрасли было получено 7,3 млрд рублей акцизов. Сейчас, когда доходы бюджета сокращаются и приходится входить в режим строгой экономии, необходимо обеспечить стабильность важнейших источников доходов, – добавил Толкачев.

По его словам, у Башкирии уже есть опыт представления налоговых льгот пивоварням в «непростых экономических условиях». Эта практика была оценена положительно – властям удалось добиться роста поступлений в бюджет за счет увеличения объемов производства. Толкачев подчеркнул, что льготой смогут воспользоваться производители пива, которые сохранили не менее 90% рабочих мест по сравнению с прошлым годом и уровень зарплаты «не ниже среднемесячной» в целом по предприятиям данного вида.