Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В Башкирии от COVID-19 скончался еще один пациент и зарегистрирован антирекорд по приросту зараженных

Власти республики обновили суточную статистику
Владислав КАЗАНЦЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)
Число заболевших коронавирусаом

Число заболевших коронавирусаом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии 27 ноября был зарегистрирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса – за сутки наличие инфекции подтвердили у 137 жителей. Общее число зараженных выросло до 13 852 человек. Данные представили в пресс-службе администрации главы республики.

За прошедшие 24 часа от COVID-19 скончался еще один пациент. В регионе с начала пандемии было зафиксировано 79 жертв коронавируса.

Прирост выздоровевших составил 95 человек, за все время выписано 11 787.

На лечении остаются 1986 пациентов, 455 из них лежат в больницах, а 1531 переносят болезнь в легкой форме, находясь дома на самоизоляции.

Коронавирус в Башкирии 2020: последние новости