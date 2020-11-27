В Башкирии от COVID-19 скончался еще один пациент и зарегистрирован антирекорд по приросту зараженных

Число заболевших коронавирусаом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии 27 ноября был зарегистрирован антирекорд по числу новых случаев коронавируса – за сутки наличие инфекции подтвердили у 137 жителей. Общее число зараженных выросло до 13 852 человек. Данные представили в пресс-службе администрации главы республики.

За прошедшие 24 часа от COVID-19 скончался еще один пациент. В регионе с начала пандемии было зафиксировано 79 жертв коронавируса.

Прирост выздоровевших составил 95 человек, за все время выписано 11 787.

На лечении остаются 1986 пациентов, 455 из них лежат в больницах, а 1531 переносят болезнь в легкой форме, находясь дома на самоизоляции.