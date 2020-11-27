Власти Башкирии вновь продлили дистанционное обучение у школьников

фото: Алексей Булатов

Сегодня, 27 ноября, оперативный штаб Башкирии по противодействию коронавирусной инфекции вновь продлил дистанционное обучение для школьников – на этот раз до 6 декабря. Очно по-прежнему будут учиться только 1-5 и 11 классы. Для остальных сохраняется удаленный формат образовательного процесса.

Оперштаб при этом добавил нововведение. В ряде районов республики, где число болеющих коронавирусом относительно небольшое, в школу пойдут все дети. В этот список вошли 23 муниципалитета: Абзелиловский, Архангельский, Баймакский, Белокатайский, Белорецкий, Благоварский, Буздякский, Бурзянский, Гафурийский, Дуванский, Зилаирский, Иглинский, Караидельский, Кармаскалинский, Кигинский, Мечетлинский, Нуримановский, Салаватский, Учалинский, Хайбулинский и Чекмагушевский районы, а также Сибай и Межгорье.

Изначально власти республики ввели частичную «дистанционку» для учащихся школ с 9 по 22 ноября. Впоследствии этот режим обучения был продлен еще на неделю – до 29 числа.

Напомним, накануне министр образования Башкирии Айбулат Хажин признал неэффективность дистанционного образования по сравнению с традиционной формой.