В Башкирии 14-летний подросток вышел гулять с собакой и пропал без вести

фото: "Отклик"

В башкирском городе Стерлитамаке без вести пропал 14-летний Данил Б.. Об этом сообщили волонтеры отряда «Отклик». По их словам, 26 ноября юноша ушел из дома гулять с собакой, однако обратно так и не вернулся. Сегодня добровольцы приступили к поискам пропавшего.

Приметы Данила: рост – 170 см, полное телосложение, светлые короткие волосы, носит очки.

В день исчезновения был одет в коричневую шапку, синюю куртку с коричневым мехом внутри, синие брюки и черные ботинки.

Всех, кто заметит подростка или знает о его местонахождении, просят обратиться по телефону 89871060601 или 02.