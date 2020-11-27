Яхт-клуб, бассейн, канатная дорога: Хабиров рассказал о планах на новую набережную в Уфе

фото: vk.com / Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился планами властей республики на обустройство новой набережной реки Белой в Уфе. По его словам, у этого места есть «огромный потенциал».

– …наша задача сейчас - вдохнуть в нее жизнь, наполнить ее смыслами, чтобы она стала местом притяжения жителей и гостей Уфы. Только представьте: при въезде в город вас будет встречать грандиозная набережная, лицо столицы, наполненная жизнью, счастливыми людьми, – написал Хабиров в своих соцсетях.

Рабочая группа, которую возглавляет замруководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов, разработала концепцию по благоустройство набережной с использованием мировых аналогов. «Планы у коллег амбициозные, но вполне реальные», – отметил руководитель региона. В частности, на набережной предлагается открыть бассейн, пляж, яхт-клуб, кафе, а также построить канатную дорогу и смотровую площадку.

Хабиров добавил, что все эти идеи будут приняты только после «широкого обсуждения». Он пригласил к нему всех жителей башкирской столицы. Свои пожелания можно отправить на почту Института развития городов Башкортостана: info.irgb@gmail.com.