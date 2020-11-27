В Уфе пенсионер за сутки игрой на баяне собрал 175 тысяч рублей для детей из приютов

фото: vk.com // "Моя Уфа"

В Уфе 70-летний Юрий Иванов, играющий на баяне возле черниковского торгового дома «Тополя», за сутки собрал для детей из приютов 175 тысяч рублей. Об этом сообщил на своей странице «ВК» журналист БСТ Радмир Азнабаев.

Ранее «КП-Уфа» уже писала про пенсионера, который взял на себя задачу быть Дедом Морозом для детей-сирот. На протяжении 10 лет пожилой мужчина садится на пенек около «Тополей» и играет на баяне. С каждым годом неравнодушных людей, которые жертвуют ему свои средства, только растет. В прошлом, 2019 году Юрий благодаря своей инициативе набрал восемь мешков игрушек для сирот.