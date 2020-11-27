Первая партия вакцины от коронавируса поступит в Башкирию на следующей неделе

Первыми вакцину от коронавируса получат врачи и соцработники Фото: Мария ЛЕНЦ

Первая партия вакцины от коронавируса в количестве 1 000 доз поступит в Башкирию на следующей неделе. Об этом на совещании «Здравчас», которое провел глава республики Радий Хабиров 26 ноября, сообщил министр здравоохранения Максим Забелин.

– Сейчас готовимся к транспортировке и хранению антиковидной вакцины, – сказал чиновник. – Будем вакцинировать прежде всего врачей и соцработников.

Хабиров поручил включить в план вакцинации сотрудников полиции, «которые участвуют в проверках соблюдения самоизоляции и масочного режима». Он также попросил подготовить резерв вакцины для учителей и преподавателей вузов.

По состоянию на утро 27 ноября коронавирус в Башкирии подтвержден у 13715 жителей, 1945 из них болеют прямо сейчас: 438 лежат в больницах, 1507 лечатся дома.