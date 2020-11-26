Студенты одного из вузов Уфы переходят на удаленку

Сессии, госэкзамены и защиты ВКР также будут проходить удаленно.

В столице Башкирии ещё один вуз переходит на удаленку из-за распространения коронавируса. На этот раз дистанционная форма обучения коснулась БашГУ. Новость сообщил проректор университета в социальных сетях. Со слов Азата Гилемханова, на удаленку уйдут студенты всех форм обучения.

-1 декабря 2020 года по 31 января 2021 г. занятия у обучающихся всех форм и всех курсов обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования (программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры и программы аспирантуры) будут проходить с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Все занятия будут проведены в полном объеме в соответствии с учебными планами, - написал проректор.

Он отметил, что сессии, госэкзамены и защиты ВКР также будут проходить удаленно. Библиотека, лаборатории будут работать в обычном режиме. Спортивные секции и кружки также можно будет посещать. Гилемханов отметил, что общежития также работают, но посоветовал студентам взвесить все риски, связанные с тем, что общежитие это место компактного проживания многих студентов, где может произойти вспышка коронавируса.