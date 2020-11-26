В Стерлитамаке горит банный комплекс

Причина пожара пока также неизвестна. Ее предстоит выяснить дознавателю МЧС России.

В Стерлитамаке по улице Оренбургский тракт вечером 26 ноября загорелся банный комплекс, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии. В данный момент на месте ЧП работают пожарные. К счастью, в огне никто не пострадал, огонь уже локализован.

- Проводится тушение. Пожар локализован. Сил и средства достаточно. Погибших, пострадавших нет, - отметили в пресс-службе ведомства.

Информация оперативная, подлежит уточнению. Причина пожара пока также неизвестна. Ее предстоит выяснить дознавателю МЧС России.