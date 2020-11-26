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В Уфе женщину ограбили прямо в подъезде своего дома

На уфимку напал 42-летний мужчина
Эльвина АПАРИНА
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Мужчина дал признательные показания, по месту жительства силовики провели обыск.

Мужчина дал признательные показания, по месту жительства силовики провели обыск.

Рано утром 25 ноября 30-летняя уфимка попала в неприятности в своем подъезде – в одном из домов по улице Таллинской в Демском районе на нее напали. У женщины, которая была пьяна, отобрали 3200 рублей из сумки. Об этом сообщил собственный источник.

Со слов заявительницы, грабитель применил насилие. Спустя короткое время злоумышленник был уже найден – им оказался 42-летний пьяный мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина дал признательные показания, по месту жительства силовики провели обыск. В данный момент он задержан.

Криминал