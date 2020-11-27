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20-летнего уфимца ограбили прямо в маршрутке

Злоумышленник угрожал ножом и велел отдать все деньги
Эльвина АПАРИНА
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По статье 159 УК РФ возбуждено уголовное дело, молодой человек задержан.

По статье 159 УК РФ возбуждено уголовное дело, молодой человек задержан.

В столице Башкирии задержали 18-летнего жителя села Бакалы, который в минувшее воскресенье 22 ноября ограбил уфимца.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, злоумышленник достал нож и под его угрозой ограбил 20-летнего парня в маршрутке № 227. После чего грабитель сбежал, задержали его удалось только 25 ноября. Оказалось, что он нигде не работает и даже не живет в Уфе.

В содеянном он признался, нож у него изъяли. По статье 159 УК РФ возбуждено уголовное дело, молодой человек задержан.

Криминал