В Уфе проходят рейды ГИБДД

Инспекторы работают на снижение количества аварий

Сегодня, 26 ноября, в столице Башкирии проходят рейды ГИБДД. Дорожные полицейские проводят проверку документов и пресекают нарушения правил дорожного движения, рассказали в отделе ГИБДД по Уфе.

Инспекторы работают на снижение количества аварий. В отделе пропаганды еще раз напоминают автомобилистов о важности не нарушать ПДД, выбирать оптимальную скорость с учетом погодных условий, видимости и состояния дорожного покрытия.

- Нарушение правил дорожного движения одним из его участников чаще всего заканчивается дорожно-транспортным происшествием, - отмечают в отделе.