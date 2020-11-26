В Башкирии за сутки внебольничную пневмонию диагностировали 418 жителям

В Башкирии вновь зафиксирован рекорд по новым случаям пневмонии

В Башкирии за прошедшие сутки внебольничную пневмонию диагностировали у 418 жителей. Это рекордный показатель с начала пандемии коронавируса. Предыдущий максимум был установлен накануне – 417 случаев заболевания. Данные 26 ноября представил региональный Минздрав в своей ежедневной сводке по ситуации с COVID-19.

На текущей неделе, то есть с 23 ноября внебольничную пневмонию выявили у 1641 пациента. После лечения при этом было выписано 1673 человека.

Темпы распространения коронавируса не столь стремительны. За прошедшие сутки его подтвердили у 134 жителей республики (за все время – 13 715, за эту неделю – 528), выздоровело 76 человек (за все время – 11 692, за неделю – 397), умерло двое пациентов (всего – 78).