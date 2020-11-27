В Башкирии прошел суд над создателем финансовой пирамиды, который обокрал 450 человек на 88 млн рублей

Мошенника приговорили к пяти годам колонии общего режима

Стерлитамакский городской суд Башкирии на пять лет посадил организатора финансовой пирамиды. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурантом уголовного дела по мошенничеству и незаконной легализации денежных средств стал 36-летний житель города Стерлитамака Кирилл Белоносов. Будучи управляющим и учредителем микрофинансовой организации «Алтын Капитал», в период с 2013 по 2016 года он обманом похитил у 450 человек более 88 млн рублей.

– Злоумышленник привлекал денежные средства граждан, обещая выплату значительных процентов в размере от 20% до 40% годовых. При этом клиентам предоставлялась недостоверная информация относительно финансово-хозяйственного положения организаций и их доходности, – рассказали в правоохранительном ведомстве.

Полученные деньги Белоносов переводил подконтрольным фирмам и использовал для расширения сети офисов финансовой пирамиды. Они открылись в ряде городов: Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Нефтекамске и Оренбурге. Проценты вкладчикам выплачивались за счет новых клиентов. Часть денег – 4,3 млн рублей – мошенник легализовал за счет мнимых сделок с аффилированными юрлицами.

Ни во время следствия, ни на судебном заседании Белоносов не признал вину в преступлениях. Суд приговорил Белоносова к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.